品安（8088）因股價位處低位，再加上記憶體產業2024年有望持續復甦，獲市場資金點火，股價直奔漲停板價47.95元，並一路鎖住直到終場，順利創今年新高價。
美國記憶體大廠美光日前釋出對記憶體產業看法，認為2024年記憶體市況將復甦、價格回升，2025年進一步上漲，且市場規模將創新高。隨著5G、雲端運算、物聯網、自駕車、人工智慧（AI）及元宇宙等應用蓬勃發展，對應基礎建設及應用裝置需求也大幅增加，將帶動記憶體相關及代工的服務需求，有助於品安營運發展。
品安（8088）因股價位處低位，再加上記憶體產業2024年有望持續復甦，獲市場資金點火，股價直奔漲停板價47.95元，並一路鎖住直到終場，順利創今年新高價。
美國記憶體大廠美光日前釋出對記憶體產業看法，認為2024年記憶體市況將復甦、價格回升，2025年進一步上漲，且市場規模將創新高。隨著5G、雲端運算、物聯網、自駕車、人工智慧（AI）及元宇宙等應用蓬勃發展，對應基礎建設及應用裝置需求也大幅增加，將帶動記憶體相關及代工的服務需求，有助於品安營運發展。
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