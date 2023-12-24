芯鼎（6695）核心技術在影像處理、電腦視覺及人工智慧領域；積極耕耘車用市場，車用影像ISP已打入前裝市場，面對電動車十年浪潮，公司有望於2025年提供智慧座艙以及先進駕駛輔助系統影像輸入設備，以及分散式邊緣智慧影像設備。

芯鼎22日股價高檔盤整，11月中來漲逾4成，量能持續溫和放大，公司將召開法說進一步釋出明年展望。芯鼎影像處理技術受國際大廠肯定，以技術模組、軟硬體結合及差異化設計，增加客戶黏著度；未來在識別晶片加入AI技術後，將有望切入車用ADAS影像辨識市場。

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