華航（2610）上周回測季線有撐後，下半周順勢展開反彈，以連三紅，一舉攻克5日、10日及年線，讓周線得以順利翻轉，並以一根具長下影線的長紅棒作收，周漲幅1.62％。上周五（22日）股價以上漲3.05％、21.9元作收，成交量放大到逾9.44萬張。
紅海危機外溢效應，帶動海運轉空運、海空聯運商機，航空貨運龍頭華航將受惠，且有新貨機即將加入搶市；同時，客運進入跨年、農曆過年旺季，華航集中火力在最熱門的日本航線密集增班，推出多條航線包機搶市，明年1月起復飛桃園-富山、札幌等航線，客貨雙併搶賺高運價。
華航（2610）上周回測季線有撐後，下半周順勢展開反彈，以連三紅，一舉攻克5日、10日及年線，讓周線得以順利翻轉，並以一根具長下影線的長紅棒作收，周漲幅1.62％。上周五（22日）股價以上漲3.05％、21.9元作收，成交量放大到逾9.44萬張。
紅海危機外溢效應，帶動海運轉空運、海空聯運商機，航空貨運龍頭華航將受惠，且有新貨機即將加入搶市；同時，客運進入跨年、農曆過年旺季，華航集中火力在最熱門的日本航線密集增班，推出多條航線包機搶市，明年1月起復飛桃園-富山、札幌等航線，客貨雙併搶賺高運價。
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