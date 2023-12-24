五鼎（1733）受惠應用於加護病房（ICU）的連續式血糖監測（CGM）產品，進入取證尾聲，股價自11月起緩步上攻，22日股價已來到36.35元，技術面均線、KD指標均為多頭排列，且吸引外資開始買進，短線有利。

五鼎的CGM已申請台灣及歐盟認證，由於今年美國負責辦理聯邦醫療保險的CMS宣布，將擴大CGM產品納入保險範圍，包括所有須依靠胰島素注射或低血糖的病患，為該公司營運增添助力。此外，五鼎也積極朝向遠端傳輸解決方案方向布局，有機會成為下一階段業績成長主要動能。