北極星-KY（6550）繼向美國FDA遞交ADI-PEG 20新藥在肺間皮癌的藥證申請，有機會明年底取證外，也斥資20億元併購霖揚，開發「神藥」瘦瘦針；股價在歷經1年多修正後，22日在消息面激勵中，股價開高走高衝上77.7元漲停價，成交量放大至8,633張，技術面均線、KD指標均翻多，攻擊量也釋出，後市應有續航力道。

北極星董事會已通過斥資20億元併購霖揚，未來也將以癌症藥和多胜肽產品為營運雙引擎，由於霖揚開發的Semaglutide（司美格魯肽即瘦瘦針）2024年底即可進入商業化。