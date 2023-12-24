高力（8996）上周五開盤雖在平盤下震盪，不過盤中買盤湧入拉升，終場收223元，上漲4.5元，成交量擴大至3,187張。自7月底創447元歷史高點後一路盤跌，近半月日K連九黑回測約210元底部支撐，不過近二日日K連二紅，收復5日線、10日線，並帶動5日線轉強、KD指標低檔交叉向上，短線止跌訊號浮現。

高力近年板式熱交換器出貨成長，熱能產品因主力客戶Bloom Energy大單挹注，二大產品出貨持續成長，11月營收3.39億元、年增9.9％，積極布局伺服器液冷散熱，望成為未來成長動能最強的產品。