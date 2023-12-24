12月進入倒數計時，據勞保局行事曆顯示，12月單月仍有11筆錢即將入帳，包括勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金等。在各項給付當中，以去（2022）年底統計來看，勞保年金給付請領人數逾159.7萬人最多，最高領到52,035元。

國民年金保險喪葬給付除了已放發的12月15日，29日也還有撥款時程，國保其他給付，包括老年年金、身心障礙年金、遺屬年金等預計於12月29日入帳，勞保年金給付則在前一天，也就是12月28日發放。

12／25

▲國民年金保險老年基本保證年金

▲國民年金保險原住民給付

12／28

▲勞保年金給付

▲職保年金給付

▲勞退月退休金（首發案）

12／29

▲產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

▲國保身心障礙年金給付併計勞保年資

▲國民年金保險老年年金給付

▲國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

▲國民年金保險喪葬給付

▲國民年金保險遺屬年金

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