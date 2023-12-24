全球大換機潮來了！法人看好這一波將會是20年來最大換機潮，更加入了AI，英特爾更喊出AIPC在2028年市占率超過80％的強大數字，執行長基辛格（Pat Gelsinger）日前表示，「AIPC是下一個重要時刻！」預期全球的資訊設備的量將達到4倍成長，並與人類生活緊密結合。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，繼超微（AMD）推出 MI300系列新品後，帶動相關供應鏈族群大漲，英特爾（Intel）在在紐約舉辦「AI Everywhere」活動，推出最新的AI產品組合，也助漲台系相關概念股。

宏碁旗下Acer Swift Go 14筆電，搭載英特爾「Intel Core Ultra 7 155H」處理器，配備專屬AI引擎Intel AI Boost及Intel Arc顯示晶片，驅動多項 AI功能；宏碁（2353）董事長兼執行長陳俊聖表示，疫情短期效應、存貨現象都已過去，將回到季節性走勢，未來則 AI具體應用出來後，帶來新一波需求。

AI效益以外溢到到PC，相關概念股包括仁寶（2324）、宏碁（2353）、英業達（2356）、華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、緯創（3231）、雙鴻（3324）、和碩（4938）、譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）等。陳昆仁表示，華擎（3515）、欣興（3037）、健策（3653）等，也是後續可留意的個股。

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