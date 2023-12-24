【時報記者莊丙農台北報導】宏碁資訊(6811)於台北市西門國小舉辦首場的「虛擬實境（VR）沉浸式學習體驗會」，宏碁資訊以VR 3D技術，將國立故宮博物院20個最精彩的展覽主題，包含器物、繪畫、書籍、書法等，製作成數位典藏內容，將VR展廳帶入校園，學生只要戴上VR裝置，即可近距離欣賞故宮的經典館藏，打破實體展廳的侷限，將VR融入單元教材學習計畫，學生們也能獲得多元的探索內容，輔助教學呈現更活潑的學習型態。
宏碁資訊總經理周幸蓉表示，宏碁資訊自行開發的「行動圖書館」與「VR無界博物館」兩個服務平台，已成功協助台灣知名雜誌出版社與博物館進行內容數位典藏，並提供學校、圖書館和企業使用相關數位內容且續約達9成5以上；另外也參加多項國家級專案，應用VR技術進行數位典藏，其中就包含與國立故宮博物院合作近四百多件國寶文物。隨著AR、VR設備日益成熟，並在教育部的5G 新科技學習示範學校計畫支持下，將對台灣發展數位內容產業帶來更大的發展空間。
宏碁資訊電子出版部業務總監徐正隆表示，本次宏碁資訊與故宮合作，將故宮的經典館藏經數位化後，以VR無界博物館的概念，將故宮展品帶進小學校園，其中值得一提的是，我們專為VR內容開發的智慧場景系統，會預判你的下一步動作，如目視標的物，即可往下一個參觀展廳，進而免去手持式操作，提供更好的沉浸體驗；另外宏碁資訊也自行研發的VR影片腳本編輯軟體，學生除了以VR進行數位學習外，也能使用該編輯軟體，手動發揮創意來創作VR數位內容。
宏碁資訊以豐富的數位典藏實務經驗，推出「行動圖書館」與「VR無界博物館」兩個服務平台，除學校、圖書館和企業廣泛應用外，更積極協助國內外各大博物館、美術館或私人典藏，以專案的形式，從影片腳本設計、實境拍攝、後製剪輯整體規劃量身訂製，協助進行展品數位典藏；同時也提供台灣雜誌出版業者，將刊物數位化至海外電子雜誌平台，進行全球化的推廣。
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