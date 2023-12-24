【時報記者郭鴻慧台北報導】2023(今)年台灣經濟表現呈現外冷內熱的局面，不過，台灣商用不動產市場展現韌性，維持一定的水準。第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，各界預估明年台灣經濟表現將優於今年，商用不動產市場買氣今年第4季已出現回溫跡象，預期明年商用不動產將維持量穩價緩漲格局。

黃瑞楠表示，明年商用不動產可望維持量穩價緩漲的格局；其中，台灣科技業受益於全球AI熱潮，推動科技應用商機，廠房與廠辦需求將維持穩定，北台灣的產業聚落跟科學園區周圍是主要受惠地區，但仍須關注去全球化導致的生產基地外移的後續影響。

另外，若明年下半年台灣央行有機會跟進降息，保險業壓抑的投資買氣有機會復甦，成為明年下半年的市場助力，雙北市以外的大型投資標的將是第一波受惠區域。

據第一太平戴維斯統計，今年(截至12月19日)大型商用不動產交易金額達1391億元，僅比去年小幅減少4%，交易量能維持在一定水準之上。土地市場則在政策相對搖擺的情況下，建商購地謹慎，今年大型土地交易與地上權合計僅1199億元，比去年減少34%，已連續2年衰退幅度達三成，土地交易動能萎縮情況未緩解。