【時報記者莊丙農台北報導】根據「2023台灣代表字大選」結果，最多民眾票選以「缺」字代表今年的變化，顯示民眾對生活現況與未來充滿缺憾以及不安全感。不想讓缺口與不安全感成為迎向新年的遺憾，磊山保經建議可透過「三大表」了解個人與家庭財務變化，洞察出缺口加以補齊，以正面的行動力與滿足感迎向新的一年。

磊山保經業務總經理林世德指出，年終是盤點財務現況的好時機，因為經過一年的變化，人生階段可能歷經不一樣的轉變。反映在個人的收支、保險與資產負債上，也有會有不同，因此更該以「鑑往知來」的態度，盤點過去一年個人與家庭在收支、保險與資產負債的表現，找出不足之處加以補強，作為迎向未來一年的基礎，往個人與家庭未來的財務目標邁進。

在年終財務盤點上，磊山保經建議民眾可用「三大表」來檢視自己過去一年的表現。第一張表是「收支表」，主要是盤點個人與家庭過去一整年的收入與支出，是否與年初設定的目標相符合，檢視每項支出是否合理，有沒有超出預期的不必要花費或是突發支出，若這樣的情況是常態，則應考慮是否要調整明年的收支預算規畫，但在支出的控制上，建議要符合「631法則」，也就是60％的生活開銷、30％的個人儲蓄，以及10％的保費支出比例。

第二張表，則是個人與家庭成員的「保險保障表」，裡面應記載家庭每位成員已投保保單的所有資訊，包含理賠的項目、保額、繳費的時間、金額與方式等等。透過這張表，可以對每個人的保障現況一目瞭然，之後再對照個人近一年與未來可知的不同階段，例如結婚、生子、買房等，檢視目前的保障是否足夠，例如生了小孩需增加壽險保障、實現對家庭的承諾，就可評估是否要加強個人的壽險保額，若民眾保單整理不易，可申請壽險公會推出的「保險存摺」一目瞭然自己擁有的保險保障規畫，若發現保障有缺口需加保，可以透過專業的保險從業人員，計算總保費支出和收支表的比對，評估要選擇的保險險種與年期、計算加保的保費能否負擔得起。

最後一張表，則是個人與家庭的「資產負債表」，它代表的是個人與家庭在過去一整年的資產變化與資產淨值，是否呈現良性的成長。資產代表名下的動產、不動產的總合計現值，其中要提醒的是，具有保單價值的保單，可被視為是資產的一環；而在檢視負債時，則要一併將每一筆負債的利率都列出，尤其是在升息末端的現在，更需要評估負債的每期還款金額是否可以承擔，若覺得壓力太大，就要考慮是否要從高利率的負債開始償還以降低還債壓力。