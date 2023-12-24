【時報記者張漢綺台北報導】昇貿(3305)將於下週舉行法說會，說明未來營運展望，受惠於車用電子及ESG減碳商機湧現，昇貿前景看俏，上週股價連兩天大漲，12月22日以75.5元作收，為2022年4月14日以來新高價。

昇貿近幾年致力於產品轉型，看好車用電子及節能減碳趨勢，昇貿陸續開發出車用電子專用相關焊錫產品，以及無鉛低溫錫膏、再生錫料等，其中低溫錫膏已順利導入聯想NB及聯想SSD、Light Bar、電源供應器等供應商，再生錫料亦已獲微軟導入，出貨量逐漸放大中，可望成為公司未來3到5年營運成長兩大推手。

昇貿前11月合併營收為56.29億元，年減30.12%，隨著車用電子及低溫錫膏出貨攀升，昇貿樂觀看待明年營運，預期明年營運將比今年好。