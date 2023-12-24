【時報記者郭鴻慧台北報導】愛山林(2540)董事長祝文宇認為2024(明)年，升息可望停止，景氣開始走升，在高通膨及低利率的環境下，想要保值首選還是房地產，展望仍樂觀。

政府近年來積極打房，對此，祝文宇說，打房政策出現問題，目前大家薪水沒漲，但在成本及高通膨影響下，房價增加，很多人移往郊區買房，但這幾波打房政策下來，房價並沒有期待中的降低，現在又有囤房稅2.0，又會增加房價成本，租金、房價恐將墊高，政策原本是要抑制房價，但看起來目標會愈來愈遠。

愛山林明年度滿手代銷案之外，預計還有總銷15億元的「帝景5號」、總銷5.5億元的「帝景3號」，以及總銷45億的「花園帝景」等3筆自建/合建案完工交屋，明年營運成長動能強勁。

愛山林總經理張境在指出，未來公司自建案還有將近2000億元推出，目前資本額約39億餘元，還有再擴增的空間。