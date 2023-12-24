【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)為提供用戶最佳網路體驗，自合併日起，完成3G網路整併，持續逐站執行4G、5G基地台整併作業。台灣大表示，與台灣之星合併至今，原台灣之星3G的涵蓋基地台數量大幅提升40%，而原台灣大用戶的4G網速也已提升超過10%。未來隨著整併作業持續，台灣預計整體網路整併作業預計於2024年底完成。

台灣大表示，與台灣之星合併至今，台灣大已透過MOCN技術率先完成3G網路整合，原台灣之星3G的涵蓋基地台數量就大幅提升40%；偏遠地區的語音與簡訊服務涵蓋率更是大幅強化，從89%提升至95.7%；另外，同步完成4G 2100MHz擴頻，原台灣大用戶的4G網速也已提升超過10%。雙方4G網路也逐站、逐區開始進行智慧化佈署，目前先從郊區進行雙網共5個頻段的整併作業；5G也已完成MOCN技術相關設定，待4G基地台設備整合後，將開始進行5G逐站整合作業，隨著完成整合區域持續擴大，預期讓原台灣之星用戶取得更大涵蓋、更高速率的4G+5G網路服務。

根據內部2023年全市場電信用戶使用行為暨滿意度調查，影響用戶上網品質滿意度的前幾項指標，第一名為開啟、瀏覽網頁速度順暢、第二名是在工作場合、生活區的上網品質良好，第三名是訊號涵蓋範圍，第四名是看影音是否有停頓。從這些指標中也顯示，用戶除了下載/上傳的速度外，更在乎實際可使用到的體驗。而在這些指標中，今年台灣大用戶上網品質滿意度也持續提升。以現今的應用程式對應所需的網速需求，只要5~25Mbps即可滿足一般網路軟體使用，以影音平台官網公告，即便4K UHD超高畫質所需網速也大約在15~25Mbps左右即足夠。

台灣大表示，在未來網路整併的重心，不只追求速度和涵蓋的提升，更在乎每一位用戶的體驗，包含各種應用服務使用品質的可靠性、一致性與回應性等指標。台灣大的基站整併橫跨3G、4G和5G，是項巨大的工程，整體網路整併作業預計於2024年底完成，隨著時間逐區逐站會讓用戶感受到整合後的體驗有感提升。

台灣大今年更搶先在全台十餘處聖誕熱區佈署網路備援，首次與諾基亞合作「智慧數據即時人流偵測系統」，以較平日高達15倍的速度偵測新北耶誕城、台北101等北部熱區網路狀況，第一時間優化用戶網路體驗，並擴充新北耶誕城超過平常170%的網路傳輸容量。