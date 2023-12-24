台灣面臨少子化、高齡化的窘境，勞動力市場人力短缺更是嚴峻挑戰，勞動部為鼓勵退休族重回職場，推行獎勵措施，明（2024）年元旦起，針對中高齡勞工只要工作滿3個月，就給獎勵金3萬元，滿6個月可領6萬元，雇主聘用45到64歲以及65歲以上的人，也能拿到補助。

勞工若在退休後再投入職場，不僅可參加職業災害保險，即使工作受傷仍有4大給付可請領，還可累積「第三筆退休金」，又稱「續提退休金」，也就是雇主應為員工提繳每月不低於6％的勞退金，且無年齡上限。

勞工想要這筆「續提退休金」，必須符合基本三大條件，一是年滿60歲以上：等同於勞退新制請領的年齡下限；二是勞工領取退休金後繼續工作，勞退提繳年資將重新計算；三是續提退休金只能一年領一次。

值得注意的是，已領取勞工保險老年給付之勞工，或超過65歲且已領其他社會保險養老給付者，再受僱從事工作時，就無法再加保勞保、就業保險，也沒有失業給付。