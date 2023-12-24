【時報記者莊丙農台北報導】大學下周起將迎接56天史上最長寒假，104資訊(3130)旗下104人力銀行專為打工族設計、每月11萬人進站的104打工探吉，透過大數據與社群問答方式，找出2023寒假打工趨勢：爭取高薪，影音直播平均時薪603元最多金；想快速上工，餐飲業平均可獲得17.6個打工機會最高；最搶手打工，評論寫手2023年累積1,118次應徵最多。寒假打工時，57％考量薪資福利、19％在乎工作環境與同事氣氛、17％在乎住家距離，三大因素都高於工作內容7％。

104人力銀行顧客價值處資深協理翁維薇指出，疫後內需爆發，餐飲業、服務業大缺工，同時迎戰春節消費人潮，觀察104打工探吉，找尋餐飲工作的打工族，每人平均可獲得17.6個打工機會最多，第二名則是補教工作，每人平均有13.8個打工機會，門市工作的求職者，每人可獲得10.9個工作機會位居第三。104打工探吉也透過社群詢問大學生最常打工的類型，有5成以上學生做過餐飲、補習班、門市相關工作。

哪些打工最夯？104打工探吉公開2023年全站最夯打工排行榜，第一名是「評論寫手」超過1,118次應徵，可遠距或在家兼職，且符合年輕打工族喜歡於網路上分享特性，第二名則是「神秘客」也有1,020次應徵，工作類型屬論件計酬，且能體驗不一樣的服務，也廣受打工族青睞，第三名則是萬年不敗的「展場打工」，具短期打工又能當天領現特性。

104打工探吉也公布時薪最高TOP 5職類，第一名是影音直播，時薪可達603元，疫情後宅經濟更發燒，在家上班又能爭取高薪，吸引不少打工族躍躍欲試，第二名是補教業，時薪359元；第三名是醫護，時薪281元；第四名是美容美髮，時薪233元；第五名是市調，時薪223元。

學生在挑選打工時，透過熱搜關鍵字發現，「短期打工」占整體14％最熱門，其次是「寒暑假打工」占8.4％、「假日班」占4.5％，時間彈性受重視。進一步透過社群詢問打工最在意的條件，57％學生最在乎薪資福利，其次是工作環境與同事氣氛，占比19％，與住家的距離占比17％，最後才是工作內容僅占7％。