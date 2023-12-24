【時報-台北電】大陸國家統計局今日(12/24)公布，根據全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2023年12月中旬與12月上旬相比，29種產品價格上漲，19種下降，2種持平。(編輯：李慧蘭)

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