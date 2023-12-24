【時報記者任珮云台北報導】上週集中市場外資買超289.41億元，投信賣超32.25億，自營商含避險賣超307億元，三大法人合計買超49.94 億元。融資增加25.69億元億元，融資餘額2448.95億；融券增加43,632張，融券餘額363,626張。自營商大幅落袋為安。

法人分析，2023年上半年雖是呈現一路上升格局，惟6月中旬至9月則是呈現平台整理格局，10月則因十年債殖利率飆高至5%、輝達晶片禁銷中國又逢以巴衝突加劇，全球股市面臨破底危機，所幸11月在市場認為升息週期結束，國際股市展開大反彈，機構操盤人歷經幾番轉折，持盈保泰心態濃厚，調節賣壓不可避免。

值得留意，過去投資人可以參考投信認養的中小型個股作為年底操作標的，但在高息ETF基金規模擴大，在其更換成分股下，幾乎無法窺出主動型基金認養的中小型標的。同時，投信與外資則你丟我撿，散戶投資人已無法從投信認養股中找出短線標的。

內外資法人結帳過後，1月資金可能重新進入股市佈局，1/10-13為CES展，預期相關AI伺服器、AI PC業者將大鳴大放新展品的願景，屆時AI潮流重回盤面焦點，故不妨趁月底結帳之際，逢低買進相關類股。

法人認為，由於指數進入高檔區，操作不易，題材性股票譬如貨櫃航運短期操作即可，2024年起貨櫃業者供給大於需求趨勢不變，股價短線表現過後，終將回歸基本面，趨勢股部分如AI相關族群是長線成長股，建議鎖定標的進行區間操作，累積多次獲利為較佳操作策略。