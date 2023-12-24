【時報-台北電】綜觀近一周芳香烴和烯烴走勢，其中芳香烴市場有撐；純苯因周初時歐美油價走升，使得市場買氣積極、交易活躍，此外下游產業支撐尚可，令韓國市場截至周四(12/21)報886美元/噸，近一周漲3.1%；苯乙烯SM隨著港口供應減量，抵銷了下游需求僵持的利空影響，令大陸市場報1051美元/噸，漲至一個月新高；甲苯由於煉廠價格出現較大調整，對市場心態影響明顯，引發其他區域謹慎觀望，然而臨近周末煉廠出貨略改善，量價齊升，促使大陸市場報813美元/噸，漲逾一周高價。
烯烴市場呈下跌態勢，丁二烯BD由於船貨陸續到港，供應有所增量，同時上下游產品走勢不佳，拖累價格走弱，消息面亦難有明顯利多提振，令大陸市場截至上周五(12/15)報951美元/噸，跌逾3個月新低；乙烯儘管供應開始收緊，但受累於終端行業需求疲弱抑制了入市積極性，令東南亞市場截至周四(12/21)報851美元/噸，跌逾4個月低價；丙烯因下游持續以剛需補貨為主，整體交易一般，令韓國市場截至周四(12/21)報811美元/噸，為11月6日以來低價。
影響價格波動品項有(20231215-20231221)：
12/15 丁二烯BD大陸CFR，報951美元/噸，跌逾3個月新低。
12/21 乙烯東南亞CFR，報851美元/噸，跌逾4個月低價。
12/21 丙烯韓國FOB，報811美元/噸，為11月6日以來低價。
12/21 苯韓國FOB，報886美元/噸，近一周漲3.1%。
12/21 苯乙烯SM大陸CFR，報1051美元/噸，漲至一個月新高。
12/21 甲苯大陸CFR，報813美元/噸，漲逾一周高價。(編輯：王聖為)(商品行情網)
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