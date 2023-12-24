【時報-台北電】綜觀本周鐵礦石一周情勢，因最大消費國中國，部份鋼廠希望補充原料，進行冬季補庫動作，確保臨近的二月農曆新年春節連續假期期間可以維持持續生產，年底補庫需求強勁預期的支撐，加上庫存緊張，以及中國房地產開發商龍湖集團周三傳出提前向債權人支付貸款的消息，進一步提振了整體市場情緒，致本周新加坡和大連鐵礦石期貨價格走勢全面上揚，但由於利潤率下滑，近期最大消費國中國，越來越多的鋼廠開始對高爐進行了維護整修，這對原材料鐵礦石需求及其價格造成了壓力。

據顧問公司Mysteel的數據顯示，截至12月15日，受訪鋼廠高爐開工率較上月下降3.3%至78.31%，疊加中國供應的成長也打壓了主要煉鋼原料的價格，數據顯示，11月中國原礦產量8,557萬噸，年增6.6%，其中1-11月份總產量9,0403萬噸，年增7.1%，原材料成本上升，以及需求前景的不確定性，加上，全球第二大粗鋼生產國印度的鋼鐵需求可能會在3月開始放緩，因為大規模的大選將推遲政府項目和基礎設施支出，對於前景的不確定性，則限制了鐵礦石價格漲幅。

影響價格波動品項有(202312/15~20231221)：

12/20 大連期交所9月交割鐵礦石漲1.33%，報每噸874.5人民幣。

12/21 新加坡交易所58%鐵礦石近月漲3.35%，報每噸127.35美元；62%鐵礦石近月漲0.76%，報每噸136.05美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)