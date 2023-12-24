明（2024）年1月1日起基本工資即將調升，月薪27,470元、時薪183元，以漲幅4.05％對抗通膨，隨著基本工資調漲，勞工、雇主勞保、就保、健保等保費負擔也將隨之上調。

不少勞工聽聞勞保調漲，以為與勞保破產有關，但並無直接關聯，是由於基本工資調升，根據「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳工資分級表」而調整費率。

勞保費率合計為12％，每位領取基本工資的勞工月繳勞保費由3,168元，增加至3,296元，調漲128元。其保費公式為月投保薪資×12％（勞保費率）×20％（勞工負擔比例），若勞工月領基本工資，每月需自行負擔的勞保保費為27,470×12％×20％＝659元，也就是說每月增加25元。

其他如加班費、資遣費、勞退金等費用也將受到基本工資上影響；此外，健保級距的「月投保金額」是以基本工資為第一級計算起，因此隨基本工資調漲、健保級距表也會一併更新。

健保保費公式為投保薪資×5.17％（健保費率）×30％（勞工負擔比例）×（本人+眷屬人數；若勞工月領基本工資，且無眷屬依附，每月需自行負擔的健保金額為27,470×5.17％×30％×1＝426元，月付健保費409元將變成426元、多付17元。