近日傳出台灣旅客在馬尼拉國際機場搭車從第3到第4航廈，短短4公里遭要價每人1萬披索（約新台幣5600元），有人在網路分享，多家媒體報導。菲律賓交通部長表示，已禁止這家計程車業者在機場服務。
根據菲律賓人常用的叫車軟體Grab，從馬尼拉國際機場第3航廈到第4航廈，今天上午的最高費率不到300披索。
菲律賓網友佛爾沙里歐（Mery-ann Falsario）近日在臉書（Facebook）分享台灣旅客在馬尼拉國際機場被敲竹槓的經歷，引發多家菲國主要媒體報導。
根據台灣旅客16日在臉書社團「菲律賓、宿霧薄荷島、長灘島旅遊情報」分享的內容，旅客當時在第3航廈，詢問警衛如何搭乘接駁車到第4航廈。警衛告訴他們，現在已經沒有接駁車到第4航廈了，要旅客出航廈後「找穿紅色衣服的計程車司機」。
台灣旅客上車後發現不對勁，詢問司機和副駕駛座男子，對方卻遲遲不願意告知他們費率。旅客趕緊線上求救，把車牌抄下來，並偷偷錄影拍照。
到達第4航廈後，對方拿出一張A4護貝紙，寫著「機場核可的常規計程車服務計價表」。
根據這張「計價表」，到第一航廈「每名旅客」價格1萬1500披索、第2航廈1萬2000披索、第3航廈1萬3500披索、第4航廈1萬300披索。
「計價表」上方印有菲律賓觀光部和馬尼拉國際機場標誌，下方還寫著：「遵守機場政策。違反機場政策將受菲律賓法律處罰。」
台灣旅客試圖講價並想打開車門，但車門被鎖上，無法離開。最後司機同意2名旅客付「當地菲律賓人價格」，給了5200披索才得以下車。
旅客事後懷疑機場警衛與計程車司機是同一個集團，呼籲台灣旅客到馬尼拉要小心，多問幾個警衛並可選擇搭乘航廈間接駁車，以免被計程車司機漫天要價。
佛爾沙里歐在貼文中說：「我為他們和過去所有被騙的人感到非常抱歉。這種可怕的情況發生在我的國家，真讓人心碎。」
她並質問馬尼拉國際機場警衛，為何引導外國人搭乘漫天要價的計程車：「這太荒謬了！我希望你因為這種欺騙外國人的行為被抓到並入獄。」
台灣旅客在臉書留言表示，分享事件內容後，菲律賓觀光部台灣分處和馬尼拉警察機關都傳私訊關切，目前正追查這2名司機，謝謝大家踴躍分享與關心。
其他網友也提醒，馬尼拉陷阱很多，請旅客到馬尼拉要使用叫車軟體Grab，避免搭乘計程車，以免遭遇類似事件。
馬尼拉計程車司機獅子大開口案例層出不窮。馬尼拉國際機場管理署（MIAA）2019年曾表示，一名中國籍旅客和友人搭乘計程車，從馬尼拉國際機場第3航廈到第1航廈，約6公里車程就被收取6000披索。
另外，馬尼拉國際機場管理疏失不斷，2月傳出安檢員偷走泰籍旅客2萬日圓（約新台幣4368元）；3月又有安檢員遭指控竊取中國旅客的智慧手表；另一名安檢員9月涉嫌竊取中國旅客300美元（約新台幣9331元），還試圖吞下鈔票滅證。
GMA新聞網和ABS-CBN新聞網報導，馬尼拉國際機場管理署主管官員布萊恩．許（Bryan Co）說，這起事件中，司機向台灣旅客出示的是「偽造費率」。「即使你的目的地是馬尼拉都會區最遠的地點，也沒有哪個地點的（計程車）價格會達到1萬披索。」
菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）22日受訪表示，交通部已確認向旅客獅子大開口的司機身分和他所屬的計程車隊。這家計程車業者已被禁止在機場提供服務。
包蒂斯塔說，雖然陸路運輸特許監管局（LTFRB）和公路局（LTO）已對這名司機展開搜索，但還沒找到人，「我們正在確認司機失蹤或已逃到外省分的消息」。
他表示，一旦事件調查結束，相信涉案司機將受法律制裁。（編輯：郭中翰）1121224
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