2023年只剩下最後8天，在迎接跨年前，政府將陸續發放11筆款項，符合條件的民眾可以留意是否有入帳。
根據勞保局行事曆顯示，12月25日為國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付預定入帳日；12月28日為勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發案）預定入帳日。
另外，12月29日為產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金預定入帳日。
2023年只剩下最後8天，在迎接跨年前，政府將陸續發放11筆款項，符合條件的民眾可以留意是否有入帳。
根據勞保局行事曆顯示，12月25日為國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付預定入帳日；12月28日為勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發案）預定入帳日。
另外，12月29日為產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金預定入帳日。
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