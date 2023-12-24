今年金鑫獎的重要個人獎項，卓越成就獎頒給國巨董事長陳泰銘。27年來，陳泰銘如何透過國際併購，讓國巨產品、技術、市場、客戶全面升級？

如果不併購，「你沒辦法突破、跟高階的（對手）競爭，你只能癱在那裡。」對於成長發展，國巨董事長陳泰銘有著明確的信念，27年來，陳泰銘發動多次國際併購，擴大國巨市場版圖，不但成為全球前三大被動元件集團，他長期在併購領域的著力，也讓他成為今年金鑫獎最大獎「卓越成就獎」的得主。

很難想像，1977年成立，最初棲身於永和巷子內的國巨，曾是家連員工都徵不到的小公司，如今卻在被動元件領域站穩晶片電阻、鉭質電容全球第一大供應商，幾乎每一台筆電、每一支手機、每一台路由器、每一台電視裡都有它的產品，重要客戶更包含蘋果、特斯拉、德國博世、日本電控等知名品牌。

從市場銷售前進客戶設計端 帶動產品、客戶全面升級

國巨的成功，來自陳泰銘以併購帶動成長的策略，以及絕佳的毅力。台灣併購與私募股權協會創會理事長、投資銀行藍濤亞洲總裁黃齊元解釋，陳泰銘早有透過併購，讓產品、技術、市場、客戶全面升級的思惟，「（陳泰銘）做併購，是要打造產品組合、往更高階的領域走。」

他的謀略也有別於台灣常見的併購計畫，國際通商法律事務所合夥律師杜偉成說明，一般台灣業者做國際併購，「很大的原因，是客戶希望分散營運據點。」但陳泰銘會主動尋求併購以帶動公司升級與成長，例如，國巨在2000年併購飛利浦被動元件（高雄建元廠），陳泰銘當時拿出被視為「天價」的180億元，便是為了讓國巨從在地企業快速成長為全球前三的世界級被動元件廠。

飛利浦併購案金額很大，「他（陳泰銘）對風險的掌握及承受度，比別人高很多。」台灣併購與私募股權協會副理事長、眾達國際法律事務所資深顧問陳泰明指出，儘管併購不確定因素多、又有後續團隊整合的挑戰，但陳泰銘敢於出手，「從結果來看，（飛利浦建元廠）讓國巨轉型成功。」

陳泰明也指出，藉由連續併購所累積的實戰經驗及團隊實力，亦成為接連併購國際大廠的重要籌碼。國巨能夠在2019年併購美國的基美、切入高階產品，又在2022年完成兩項國際併購案，國巨在被動元件的技術底蘊，是併購案能談成的關鍵之一。

事實上，基美在車用領域、工控領域客戶的長期關係，以及在高階產品「鉭質電容」全球第一的優勢，讓陳泰銘早有計畫併購，只是過去多年，基美對國巨的收購提案興趣不大。

(圖/今周刊提供)

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