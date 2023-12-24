明年起嬰幼兒托育補助金額調漲，估9.5萬名兒童受惠。（圖／衛福部網站）
明年起嬰幼兒托育補助金額調漲，估9.5萬名兒童受惠。（圖／衛福部網站）

為協助送托家庭減輕經濟負擔，明年1月起，政府發放0至2歲嬰幼兒托育補助將提高，送托公共托育機構者，每月補助由5,500元調升為7,000元；送托準公共托育服務者每月補助由8,500元調升為1萬3,000元。

此次托育補助費用調升，讓送托公共化機構的一般家庭，補助來到7000元，中低收入戶補助9000元，低收入戶、弱勢家庭的補助為11,000元，第二名子女或是第三名（以上）子女，補助金額也會跟著提高。

如果爸媽送托準公共機構，一般家庭的補助為13,000元，中低收入戶為15,000元，低收入戶、弱勢家庭的補助為17,000元，第二名子女與第三名（以上）的補助金額調高後，補助金額最高來到19,000元。

相關預算估計會增加39.9億，共計112.7億，預估1年將有9.5萬名兒童受惠，此舉也盼降低父母們的壓力，甚至讓更多年輕人願意生養小孩，緩解國家少子化嚴重危機。

#托育補助 #公共托育 #非公共托育 #補助金 #補助金額