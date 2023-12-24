很多人以為勞保年金「保愈久、領愈多」，但沒想到選擇一次請領的人，年金卻大縮水，小心魔鬼藏在細節裡。專家分享擁有26年年資案例，4年前離職退保，原本一次領可領169.46萬元，後來離職接案，加保職業工會只投資最低薪資2.5萬，最後少領了近57萬，提醒一次請領的民眾，最後3年投保資薪務必保到最高，少了這個動作，可能得不償失。
勞保達人張秘書在YouTube頻道分享案例，一位52歲上班族小倩，工作了26年，因職業倦怠，想自己在家接案工作，於是辦理離職退保，儘管當時她已符合勞保一次請領的資格，但她並未請領，而是選擇加入職業工會，並以最低薪資2.5萬元繼續投保勞保。
小倩在職業工會加保4年後，決定請領一次給付年金，但因最後3年平均投保薪資為2.5萬元，如果一次請領的話，25000元×45個基數＝1125000元，這樣領取方式遠低於期。
張秘書表示，若小倩當初離開公司直接提出一次請領，26年的年資是37個基數，45800元×37個基數＝1694600元，兩者相差569000元，小倩晚了3年領，卻少領了近57萬，真是虧大了。
張秘書最後提醒，如果勞工選擇一次請領老年給付，記得最後3年投保資薪務必拉到最高，少了這個動作可能得不償失。
勞保局規定，一次請領老年給付的年資算法如下：
一、保險年資合計每滿1年，按其平均月投保薪資發給1個月。
二、保險年資合計超過15年者，超過部分，每滿1年發給2個月，最高以45個月為限。例如，小倩年資26年，其給付年資15+22＝37（個基數）
三、被保險人逾60歲繼續工作者，其逾60歲以後之保險年資，最多以5年計，合併60歲以前之一次請領老年給付，最高以50個月為限。
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