軒尼詩2024春節限量版系列圍繞著「龍聚吉，創新局」的精神；詮釋出迎面而來吉祥的一年，齊聚慶祝，打開突破而創新的未來。

全球干邑領導品牌－軒尼詩（Hennessy）每逢農曆春節新年皆連袂國際藝術家帶來引頸期盼的限量版合作。2024年將邁入磅礡豪氣的龍年，與享譽國際的當代藝術家楊泳梁打造軒尼詩2024春節限量版。設計靈感汲取楊泳梁經典代表名作《Dragon’s Odyssey》的數位藝術作品，楊泳梁融匯傳統的繪畫技巧和高超的數位藝術技巧，致敬華人生肖中最具象徵性和意義非凡的萬獸之王－龍，自在倘佯在如生命之水般的金色波濤，演繹出龍騰四海的動感張力，融匯東西文化、貫徹古今。

這件獨樹一幟的藝術品精細入微，更將龍鱗和牙齒等細節刻畫於作品中，營造栩栩如生的立體震撼視覺，而騰龍匯集是一種珍稀吉兆，引領在新春之際與重要的人團聚在一起，賦予勢不可擋的正能量，向前開創未來的嶄新局面。「龍聚吉，創新局」軒尼詩2024春節限量版系列瓶身以不同色調呈現新年祥瑞，分別以軒尼詩V.S.O.P的紅色象徵喜悅和好運、軒尼詩X.O禮盒的金色象徵繁榮昌盛。 軒尼詩2024春節限量版即日起正式上市，於全台精選菸酒專賣店、大型量販店通路、葡萄酒專賣店、7-11、全家便利商店販售，「龍聚吉，創新局」系列禮盒，為新年喝采。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）