以貓犬健康及營養為宗旨的寵物飼料領導品牌法國皇家日前特別結合六都動保處、逾百位獸醫師以及全台230間動物醫院，聯合推動「健檢及早，相伴到老」公益活動，除提供每位報名飼主500元健檢金外，也同步推出公益濾鏡，兩周內即有高達千位民眾、網紅及浪浪社團們熱烈響應。

法國皇家推出「健檢及早，相伴到老」公益活動，飼主只需透過簡單三步驟即可獲得500元健檢金，前往全台230間合作的動物醫院，進行健檢。除此之外，活動也同步推出公益濾鏡，只要在社群公開響應，法國皇家將為每位參與者捐糧2公斤給六都動保處指定的收容所。

活動共鳴度高，廣獲飼主、愛護動物的名人網紅、寵物社團及民眾熱烈響應，包含YouTuber「關關」關韶文、「宇宙」林思宇、前女團成員篠崎泫、演員劉泯廷、「客家妹」陳明珠等名人大玩濾鏡，響應捐糧活動。擁有兩隻橘貓的「音樂精靈」林逸欣發文表示，希望大家養成帶毛小孩做健檢的習慣，有了健康，就能擁有更多彼此陪伴的時間。

在逾千人響應下，原計畫捐糧1,500公斤的法國皇家，加碼捐贈3,000公斤貓狗飼料給六都指定收容所，市值超過150萬，讓浪浪們在寒冬中獲得溫飽，免於飢餓之虞，在未來找到溫暖的家。