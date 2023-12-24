以貓犬健康及營養為宗旨的寵物飼料領導品牌法國皇家日前特別結合六都動保處、逾百位獸醫師以及全台230間動物醫院，聯合推動「健檢及早，相伴到老」公益活動，除提供每位報名飼主500元健檢金外，也同步推出公益濾鏡，兩周內即有高達千位民眾、網紅及浪浪社團們熱烈響應。
法國皇家推出「健檢及早，相伴到老」公益活動，飼主只需透過簡單三步驟即可獲得500元健檢金，前往全台230間合作的動物醫院，進行健檢。除此之外，活動也同步推出公益濾鏡，只要在社群公開響應，法國皇家將為每位參與者捐糧2公斤給六都動保處指定的收容所。
活動共鳴度高，廣獲飼主、愛護動物的名人網紅、寵物社團及民眾熱烈響應，包含YouTuber「關關」關韶文、「宇宙」林思宇、前女團成員篠崎泫、演員劉泯廷、「客家妹」陳明珠等名人大玩濾鏡，響應捐糧活動。擁有兩隻橘貓的「音樂精靈」林逸欣發文表示，希望大家養成帶毛小孩做健檢的習慣，有了健康，就能擁有更多彼此陪伴的時間。
在逾千人響應下，原計畫捐糧1,500公斤的法國皇家，加碼捐贈3,000公斤貓狗飼料給六都指定收容所，市值超過150萬，讓浪浪們在寒冬中獲得溫飽，免於飢餓之虞，在未來找到溫暖的家。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：