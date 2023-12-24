劍湖山渡假大飯店今年特別請到廚藝精湛且有國宴掌杓經驗的行政總主廚吳錫卿（阿卿師），精心推出美味年菜組合。劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑表示，今年的年菜組合不論是外帶年菜或來店內享用的圍爐宴，都特別挑選大眾喜愛的經典菜品加上大廚的料理手法調味，希望讓大家在春節盡情享受跟家人的美好團聚時光。

今年特別推出的國宴主廚功夫菜「宮廷御品芝麻雞」及「皇鼎國宴御品排」，御品芝麻雞屬於清朝宮廷料理，要先以20多種中藥材醃兩天入味，再經烤及油淋等工序，是相當考驗火候的菜色，外皮酥脆雞肉香嫩，另一道國宴御品排是精選牛肋排肉，用10多種藥材醃漬三天，再經滷燉等方式料理，兩道功夫菜作法都非常繁複及耗時，但相當美味，值得一品；「宮廷御品芝麻雞」每道1,388元、「皇鼎國宴御品排」每道1,688元，即日起開放預訂。

「龍年新春圍爐宴」菜色豐富，嚴選在地農特產加上主廚深得精髓的宮廷料理底蘊，集雲林山海美味於一桌，豐盛又澎湃，每桌只要13,800元＋10％，即日起開放預訂。而想在家裡團圓的民眾也可以選購常溫外帶年菜，禪園中餐廳今年推出的常溫「年菜外帶」組，包含了「迎春祥和如意盤」、「芋香櫻蝦珍珠飯」、「XO醬彩豔珍珠貝」、「松子糖醋海上鮮」、「金針銀粒蒸虎蝦」、「蟲花紅草燉全雞」等六道經典年菜，讓您在家的團聚時刻，只要簡單加熱，料理華麗上桌，每組只要6,000元，即日起開放訂購（須於三天前預訂），讓您省時省力就能在家輕鬆品嚐飯店主廚團隊的美味功夫菜。年菜訂購、訂席服務專線：（05）582-9900分機7285。