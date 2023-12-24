隨著全球主要央行升息周期接近尾聲，全球市場有望在分歧環境中重回成長軌道。儘管金融市場對升息後的滯後效應仍存有擔憂，不過經濟領先指標顯示整體金融環境仍在持續改善，國際貨幣基金IMF更預測全球經濟在接下來兩年內將繼續成長，預計到了2024年，全球經濟成長雖稍稍放緩，但整體仍保持穩定態勢。

展望2024年，已開發市場存在區域和產業發展的分歧，現階段景氣出現大幅衰退機率仍然偏低，新興市場部分則預期有望保持在較高水準的成長率；與此同時，全球主要國家的利率、財政政策與經濟前景亦存有分歧。

就經濟面，美國、歐元區和中國都將面臨不同宏觀經濟前景、且各自在成長、逆風環境，與新、舊產業市場中，迎接挑戰與機會。在美國部分，觀察就業數據和採購經理人指數PMI，其經濟前景看起來相對有彈性；中國經濟疲軟，但可能正處於一個重要十字路口；歐元區則要面對強勁服務業與疲軟製造業間的分歧來到歷史新高，以及核心通膨壓力。

就財政政策面，美國將加入歐元區和日本行列，計劃祭出財政刺激政策，以緩解經濟成長放緩；新興市場部分，中國財政脈衝數據也顯示可能會保持適度擴張。

另一方面，2024年全球股市也將受到以下影響，其中包括經濟前景與利率政策不同步對全球不同市場與經濟體所帶來各自不同程度的影響；另一方面，地緣政治與氣候轉型等周期性和結構性趨勢也相互作用，推升新的主題成長。

在全球經濟面貌、政策走向都出現分化、分歧的局面下，2024年關鍵主題也隨之浮現。其中在中國方面，在應對外部政經環境角力，與內部經濟轉型議題上，為中美科技爭端的下一個領域而積極改變，進而有望帶動經濟軟實力、挹注新經濟成長動能。

其次，數位達爾文主義帶動結構性的創新機會；AI、硬體與軟體帶來顛覆式創新，爆炸性的數位發展連結全球，資訊安全將變成國家與地緣政治安全的關鍵，長期結構性的轉變可望成為主流。

第三，氣候變遷主題重要性升溫。氣候變遷加速，以及烏俄戰爭驅動能源獨立化等，都在加速化轉型，包括糧食安全、生物多樣性、淨零碳排等都將成為國安級議題；針對乾淨能源生產、高效率能源存放與永續能源消費，提出解方的企業，亦將重新成為焦點。

全球貿易秩序的改變雖對企業營運方向造成一定程度影響，但具韌性的企業也正透過重組供應鏈與投資新技術方式來應對風險。隨著機器人的成本變得比較相宜，將生產外包給其他國家的成本優勢縮小，將生產轉移到公司顧客所在地則變得相對容易和便宜。在這樣的改變下，投資人可望在機器人、資料庫、農業科技與自動化等支撐供應鏈革命的產業中，找到新的機會。

總的來說，AI和網路資安的成長動能和影響力將成為最重要的關鍵，以2023年是AI元年的階段來看，科技業龍頭產業仍是主要受惠者，但接下來的外溢效應將會挹注更多產業成長動能，且隨著雲端應用和AI發展，企業網路安全發展也有望受惠更多企業資本的投入。

在應對策略上，考量到不同產業、資產類別與經濟體之間，存有不同的機會點，建議採取多元投資風格，以金字塔思維建構股票組合：以高度多元化、波動度策略為導向做為金字塔底部基礎，配置最多資金，以期在市場波動時維持投資組合的穩定性；然後再以聚焦高品質股，仍能有效抵禦高利率環境下的各種壓力，創造穩定優質回報；最後則是配置具有長線成長力、高信念的主題投資做為金字塔塔頂資產，例如AI人工智慧、網路安全、能源轉型與水資源等主題。