2023年原被預期是經濟、政策、利率、市場四大面向「四大皆空」的一年，但下半年突如其來的新青安房貸政策上路，剛性需求大噴出轉旺。展望2024年，建商、代銷業者均認為，剛需將持續發威，選後房市可望明朗，若降息有望，更有利買盤釋出，房價也不致有感下跌。

值得注意的是，專家學者列舉十大指標示警指出，已有八項亮出紅色警戒，儘管新青安房貸政策持續助攻首購買盤，但量大或過去幾年急漲區域反轉壓力將浮現。

年終倒數，對於2024年房市走勢的看法，最近呈現多空紛歧。潤泰創新國際董事長簡滄圳認為，2024選後可望可望明朗，正如「天要下雨，娘要嫁人」，剛性需求該出手還是會出手，在營建、土地成本居高不下之際，房價易漲難跌；豪宅代銷霸主甲桂林廣告董事長張裕能指出，這3年營建成本就大漲5成，套句輝達CEO黃仁勳說的「買到賺到，買愈多、賺愈多！」明年蓋房子要多出碳費，房價等不到下跌，甚至還會上漲，經過這波政策打房之後，現在買盤該出手的已經慢慢回來了。

不過，淡江大學產經系前教授、德明財經科技大學客座教授莊孟翰指出，從十大指標檢驗房市結果顯示，包括房價所得比、房貸本息占家庭收入比、房貸餘額、年租金報酬率、房價租金比、房價漲幅對比GDP成長率、房價短期漲幅，及空屋率，八大指標已亮出紅色警戒燈號，房市揮別多頭已確立，有人說明年房市會利空出盡，其實未必。