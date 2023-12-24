今年台股加權指數表現佳，上揚24.47％，主動型台股基金表現更為亮眼。觀察台股基金今年前十名表現，報酬率從67.11％起跳，表現最好的日盛新台商基金更出現100.12％的表現。展望新年度，市場多預估明年指數位置有望破18,619點的新高，甚至朝2萬點大關邁進，可擇機布局。
觀察今年以來績效前十名台股基金，第二名起為日盛MIT主流、日盛上選、路博邁台灣5G股票、日盛台灣永續成長股息、野村高科技、野村e科技、瀚亞菁華、瀚亞高科技及安聯台灣科技，其中又以科技基金表現最好，主要是今年由輝達、ChatGPT帶動的AI風潮，讓台灣的供應鏈廠雨露均霑。
日盛投信今年大豐收，多檔基金績效進入前十名，旗下日盛上選基金研究團隊指出，觀察歷年台股自停止升息到第一次降息，上漲機率接近70％，美國明年下半年將開始降息，預估台股明年的底部應落在第二季，之後一路震盪走高。
新光投信投資長吳文同也說，2024要有迎接景氣復甦拐點的準備，AI技術帶旺科技新產品題材續領風騷，預估明年上市櫃企業獲利將大幅成長20％，2025年將再成長10％，相關利基題材股價均強勢表態，台股多頭只會喘息、不會休息，投資人應敢接、抱久，可選擇優質台股科技型基金或半導體ETF。
吳文同進一步分析，現階段加權股價指數均線維持多頭排列，整體多頭攻勢不變，短期震盪後仍有機會再攻，預估2024年台股多頭有機會上看萬九，投資主軸仍是電子股。且由於明年將從谷底復甦、搭配全球AI創新技術催生科技新產品題材，以及美股科技七雄股價不斷創高，帶旺台廠科技股波段行情有望持續到2024年。
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