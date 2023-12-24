經歷連續三年大舉賣超台股2.2兆元後，外資2023年終於「浪子回頭」，累計買超衝上1,900億元，有望終結對台股的「大提款時代」；回顧外資認錯回補買盤，篩選去年大倒貨逾百億元、今年極力翻多的個股，除台積電榮登「回補王」外，華碩、欣興、世芯-KY等主力科技股均入列，AI題材成為外資反手買超的首要關鍵。

盤點外資去年瘋狂賣出、今年認錯回補的標的，依買超金額排序分別為台積電、華碩、欣興、日月光投控、聯詠、世芯-KY、微星、元大金、國泰金、聯電、景碩、智邦等12檔。其中華碩、日月光、欣興3檔，不僅將去年賣單全回補，還倒買131億、59億及54億元。

據法人觀察，這些今年外資「回心轉意」股中，帶有AI色彩是一大特徵。其中台積電獨家代工輝達（NVIDIA）AI晶片，外資全年大舉買超2,813.6億元以示忠誠，讓台積電獨拿大單的最大功臣，莫過於CoWoS封裝技術，封測大廠日月光亦獲外資搶買226.18億元共享榮耀。此外，世芯AI ASIC業務長期成長潛力外資頻頻按讚，一路將其拱上股王大位，更締造3,690元歷史天價。

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