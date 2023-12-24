2023台股封關在即，在AI題材帶動並受惠升息循環及庫存調整近尾聲，台股即將寫下多項里程碑。包括加權指數全年漲點「坐四望三拚第二」；櫃買指數漲點亦有望締造「史上第三大」；今年來外資買超金額衝上1,900億元，改寫四年來最高紀錄，以及買超台積電2,813億元創下歷年來的最高量，「四大紀錄」達標在望。
2023年倒數最後一周，投資人引頸期盼台股「最後一舞」能否再創新巔峰。統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光均認為，即便外資休兵，內資作帳行情順勢接棒，推動台股多頭延續，看好指數於年底衝破今年前高17,743點、進一步攻克17,800點，明年元月間「萬八」行情指日可待。
台股即將喜迎豐收年風光收官，加權指數全年累計漲點現已達3,458點，登上「史上第四大」，與2021年、2009年寫下的3,486點及3,596點水準差距甚微，若兩大關卡都挑戰成功，可締造全年漲點「歷史次高」，僅次於1989年台股的黃金年代、狂漲4,505點的紀錄。
櫃買指數同樣表現不俗，今年來累計漲點52點，同樣是第四大，雖距2009年、1996年勁揚85點及131點有段距離，但在政府基金搶護盤、內資拚作帳之際，超越2021年上漲53點的前高並非難事，全年漲點有高機率搶下「史上第三高」。
統計近十年來封關前台股行情，2013～2022年間，加權指數在封關日當天漲率上看7成，而封關前5日更高達9成，僅2022年下跌0.94％，台股新曆年封關前夕行情不容小覷，加上今年又有選舉行情添柴火，讓全年漲點「寫紀錄」備受期待。
另外，籌碼面也是焦點，外資終結2020～2022年間，對台股提款2.23兆元的偏空操作，今年上半年大舉回補台股，高達3,741.88億元，儘管下半年賣多於買，但截至22日止的累計買超金額，仍有1,900.61億元，為四年來最高。
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