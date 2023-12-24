碳權交易正式上路之際，財政部研議低碳水泥貨物稅調降，由現行每公噸440元，慢砌水泥最低降至220元、卜特蘭石灰石水泥降至每噸260元，未來則滾動檢討，調幅擬依據不同種類水泥產品的特性課徵，以鼓勵業者加速綠色轉型。據悉，行政院已於12月中旬決議通過，可望於明年元旦生效，業者可以即刻起，向標檢局申請認證。

官員以添加礦物摻料、塑性材料15％以上的墁砌水泥為例，未來稅額可能適用220元，等於較現行稅額減半。國內水泥貨物稅自1946年開始課徵，針對水泥廠出貨的水泥種類，徵收每噸160～600元的稅額，水泥業多年來一再向政府陳情，課徵種類和稅額早已不合時宜。基於水泥業為高碳排產業，市場領導業者近年來積極布局低碳水泥市場，咬牙高成本回應淨零碳排，部會此次以行動調降貨物稅支持業者進行綠色轉型。

邁向淨零，台灣碳交所碳權交易平台22日正式啟動。環境部23日表示，秉持國內實質減碳優先，以穩健邁向淨零目標，依據「氣候變遷因應法」，目前已建立多元工具促進實質減碳，以碳費徵收機制為主，並搭配自願減量誘因，讓碳排放有價化，務實減碳。

環境部表示，明年起碳費徵收對象的溫室氣體年排放量就會被納入計價，相關子法刻正緊鑼密鼓研議中，徵收制度設計亦搭配多元工具，包括碳交易制度讓減量誘因擴散到更多對象，亦屬碳定價一環。台灣碳交所首波啟動的國際碳權交易平台，屬於國外碳權交易，不能抵減碳費，僅能做為自願性碳中和使用，仍會要求國際碳權符合品質與安全性，不會對趁機漂綠的業者大開方便之門。