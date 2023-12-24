面板雙虎MicroLED投資加速，設備廠接單樂。友達在MicroLED打造完整生態圈，已與錼創簽訂產線建置合約，將建置一條6吋Micro LED Chip on Carrier（COC）生產線，群創也已下了巨量轉移設備訂單。均豪、東捷等透露，MicroLED相關設備投資加溫，2024年會更好。

均豪表示，台灣面板和LED廠均轉進MicroLED，設備廠初期發展單機，接著會研發inline線，今明兩年將展開較大資本投資，本土供應鏈迎來商機。均豪在面板及半導體領域累積了多年經驗，整合相關技術轉戰MicroLED，發展出貼合及檢查等多種設備。其中巨量轉移前的貼合及檢查設備等成熟方案，3年前已有出貨實績，今年市場投資熱度提升，潛在客戶更多。均豪表示，技術專長在於磨、洗、貼、檢及自動化，開發出晶粒光電測試機、高精度玻璃側邊研磨機、Panel及Wafer type的2D AOI設備、LED Multichip Tester、CVD前及研磨後的洗淨機。

均豪認為，現在超大尺寸MicroLED顯示屏都是拼接而成，模組邊框的研磨就很重要，均豪的玻璃側邊研磨機精度誤差在10um以內，是確保大尺寸顯示屏拼接顯示品質的關鍵，相比日系研磨機毫不遜色。均豪的外觀檢查機，從Wafer到成品均可檢查，一片6吋MicroLED晶圓共1,400萬顆晶粒，最小尺寸已可達業界需求規格，6分鐘即可完成。

東捷推出的MiniLED／MicroLED磊晶段蒸鍍機在台灣市占率高達90％、在大陸市占率也有60％。東捷同時也是巨量轉移和修補的重點設備製造商，雷射誘導轉移熔接和選擇性巨量修補兩大技術，可以節省材料成本和製程時間。今年MiniLED／MicroLED包括巨量轉移、修補、點燈、雷射切割等等設備的營收貢獻估計將拉升到20％～30％。

隨著台灣面板廠推動MicroLED走向量產，東捷提供從雷射剝離、巨量轉移、點燈測試、檢測檢驗、剪切、巨量修補、雷射切割等，整合為設計到生產的一條龍服務，與多家指標性大廠商長期配合，期望助攻Micro LED在車載顯示器、穿戴裝置快速發展。