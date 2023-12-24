友達首款MicroLED手錶面板正式量產，宣示MicroLED進入量產元年。面板雙虎在即將登場的2024 CES上，均準備全新的MicroLED顯示器，吸引車廠、手錶大廠的目光，且開始準備量產線，未來2～3年擴大應用市場。

CES即將登場，今年友達首度進入場館展出，友達董事長彭双浪直言，今年全新的MicroLED產品絕對會讓人驚豔；群創董總都將前往拉斯維加斯，總經理楊柱祥笑稱，新一代MicroLED顯示器值得拭目以待。

今年友達在MicroLED布局甚多、打造了完整的產業鏈，除了本身持續發展MicroLED顯示技術之外，同時也是MicroLED廠錼創、以及LED大廠富采的大股東，今年友達董事長彭双浪更是接任富采董事長，顯見友達在MicroLED布局的決心。

彭双浪透露，近期已經順利量產首款圓形MicroLED智慧手錶面板，在打響第一砲之後，目前還有很多智慧手錶新客戶正在洽談當中。此外，圓形MicroLED面板還可以作為汽車上的旋鈕所用，也正在跟車廠討論其他車載應用。不同於過去大多是討論概念車，如今談的是可以商業化的產品，有機會在未來2～3年後量產問世。

友達在龍潭的一座舊廠轉作MicroLED，今年還與錼創擬簽訂產線建置合約，由錼創協助於龍潭廠區建置一條6吋Micro LED Chip on Carrier（COC）生產線，並提供Turnkey Solution（統包解決方案）。藉此掌握Micro LED最關鍵的原物料之外，並可進一步實現COC到Micro LED模組 in-house生產，大幅改善生產效率及提升良率，以提升成本競爭力，加速推進Micro LED大量商品化的時程。

群創今年已下訂巨量轉移設備，預計明年到貨，群創也是錼創的股東之一，同時也和供應鏈更廣泛地友善合作。至於產品規劃上，群創在大型拼接利基市場架構Micro LED產業全新生態鏈與量產技術，同步積極布局智慧移動與穿戴裝置等等數量大、高成長性顯示主流市場。