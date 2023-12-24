生成式AI具有顛覆性和潛在變革性的技術，跨國公司加快應用為提升生產力和獲利能力的新因素，美商NB路博邁集團指出，2024年將制訂AI相關資本支出，腳踏實地運用AI提升生產力；UBS瑞銀集團估計，全球AI需求未來5年內出現61％的複合年增長率，基礎設施部分將增長38％，應用和模型部分增長139％。

工研院調查企業會員也發現，已有超過六成企業嘗試讓員工在工作上使用免費的Gen AI工具；同時也有相近比例企業表示，希望後續能在內部工作中引進更多Gen AI工具。工研院副總暨產業學院執行長周怡君表示，當前多數企業都已認同Gen AI能帶來提高工作效率或營運效能等效益，但前提是企業需要投資並支持員工應用Gen AI或進行工作轉換。

服務高資產客群的瑞士寶盛集團，透過瑞士香水製造商dsm-firmenich的創新AI香水公司Scentmate，以AI分析豐富客群資料庫，並開發各式香水，高度準確預測特定年齡、地點和性別的消費者所喜歡的香水種類。寶盛集團指出，全球香水市場價值超過500億美元，並以平均每年5.9％的速度成長，創新AI香水公司還能安排體驗式的銷售，客戶可以透過壓榨、蒸煮和混合正確的成分，還可以透過挖掘、處理和提煉數據，將個人想法轉化為標誌性香水。

美商NB路博邁集團表示，AI正帶動下一波顛覆式創新，所有企業今年都需要展示業務遠景藍圖已納入AI，到了明年，所有國際企業都需制訂AI相關資本支出、招聘AI人才，「現在是時候，腳踏實地運用AI來提升生產力」，不能只是繼續紙上談兵。

UBS瑞銀集團指出，從AI新技術誕生之初，許多公司就已同時在價值鏈多個階段著墨，從雲端、大型語言模型（LLM）所有權，再到最終使用者應用程式的開發，「強者可能愈強」，構建複雜的AI模型、並從中獲利都需要大量資源，預估跨國大型參與者將進一步擴大投入規模，整個AI價值鏈上的公司在2024年及往後更長期間，都將進一步發展。