全球掀起人工智慧（AI）風暴，台灣如何掌握契機並加以規範，成為當務之急。據了解，行政院近期將召開數位政策法制平台跨部會議，全面盤點各部會AI指引及工具，力拚明年520新政府上任前，推出AI基本法草案。
據了解，行政院去年底建立數位政策法制平台，初步分為AI跟個資兩個專案小組，預計12月底、明年1月前後召開會議，就AI發展進行討論，上將盤點出各部會使用的AI工具，及確認需要推出相關指引，並討論如何將AI導入未來政策規劃。
行政院先前定調的內容顯示，AI部分採「先指引再立法」，目前已推出公部門使用生成式AI指引，經盤點後，發現其他部會也推出AI指引的需求，包含金管會、經濟部、交通部等，有望陸續推出其對應產業的AI指引。
政院官員表示，產業技術台灣都在前段班，規範面不能落後太多，正觀察歐盟對AI立法的實施效果，希望發展AI同時，降低可能附帶風險。據了解，由於人臉辨識是高風險的AI技術之一，要如何授權法律處理，會在討論中觸及。
與此同時，數位部提議數位政策法制平台納入「數據公益」主軸，台灣數位法制的三大支柱，也正式底定。政院人士透露，該平台分三層結構，第一層是主責政委、第二層是核心部會（國發會、國科會、數位部）、第三層則是主要運用部會（如主導智慧醫療的衛福部、負責智慧金融的金管會等），由次長級以上建立專案，各自對接。
數位部長唐鳳表示，該平台新設資料創新組，促進跨部會發展非個資數據的創新利用，後續將與個人資料保護委員會籌備處及各機關合作，共同完備我國資料治理機制。
唐鳳透露，目前已研訂數據公益運作指引草案，及隱私強化技術應用指引草案，前者是建構數據公益適法運作的機制；後者是能強化隱私保護的技術配套，可視需求及適用情境，採取適當技術保護隱私。兩指引均已於10月底完成公眾意見徵集，正依各界修訂指引內容，將納入工作分組會議進行討論，預計於明年第一季發布。
另據了解，考量AI快速發展涉及到資料探勘，行政院及相關部會正討論如何保護新聞媒體報導內容，並觀察AI與新聞議價發展，有望納入「著作連接權」概念，並由經濟部研議修正著作權法。
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