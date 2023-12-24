平安夜快到了，每年此刻街上總有一種歡愉的景象，教堂傳來鐘聲，有耶誕晚會，也有人報佳音，雖是寒冬卻有一股暖意，人生一世追求學問，追求財富，追求權勢，然而如果沒有平安，一切皆是枉然，這是平安夜的真諦。
平安夜是耶穌誕生的那一夜，以和合本聖經來估算一下，從舊約到新約66卷書裡，提到平安就高達343次，喜樂127次，信心108次，提到君王177次，提到財寶只有51次。平安被提到的次數最多，顯示平安在聖經裡的份量是重的，這也呼應人生一世，隨著歲月的增長，益覺平安的重要。
聖經說：「你們在世上有苦難，但在我裡面有平安。」安慰了多少受試煉的人們，又說：「因我們神憐憫的心腸，叫清晨的日光從高天臨到我們，要照亮坐在黑暗中死蔭裡的人，把我們的腳引到平安的路上。」一語道出了人們對平安的渴望。
然而，人間真的缺少平安，近年疫情、戰爭接連而來，平安離我們愈來愈遠，而弱肉強食的市場，也讓人們活得膽跳心驚。2008年金融海嘯席捲全球，舉世哀鴻遍野，2022年俄烏戰爭，2023年以巴戰爭，人間忽成煉獄，家園也成了殺戮戰場，望之不勝悲涼。這些年台灣雖無戰事，但台灣天空並非沒有烏雲，讓人不安的因子至少有以下四點：
第一、兩岸日趨對立，中產家庭日子難過：這些年兩岸交流停頓，對立日深，除了陸客不來，兩岸友好時所簽署的ECFA早收清單，如今也由於我們禁止人家2,400多項物品來台，被大陸認定為貿易壁壘，中止石化領域12項產品關稅減讓。然而，早收清單有500多項，如今取消12項，我方如因應不當，來日可能再取消20項、30項，影響所及，在產業關聯帶動下，中產家庭就業必遭波及，兩岸如果不設法破冰，更多的對立不僅會升高經濟風險，政治衝突也將浮上台面，如此兩岸關係，時而杯弓蛇影，時而風聲鶴唳，台灣社會如何有平安？
第二、房價上漲，貸款負擔率日趨沉重：十多年來台灣的房價愈來愈高，以房價所得比觀察，2016年第一季～2023年第二季，已由8.46倍升至9.82倍，這代表房價漲幅遠遠超過薪資增幅，多少青年人連買一遮風蔽雨的小宅也要揹負沉重的房貸。依內政部統計，此一期間貸款負擔率也由35.35％升至42.09％，意思是每月收入有4成多要拿去繳房貸，所餘不多的錢如何過日子？一般而言30％是合理的，但如今隨著房價飆漲，貸款負擔愈來愈重，以台北市而言，貸款負擔率更已升至66.54％，新北市也達55.41％，看看這些可怕的數字，生活如何有平安？
第三、實質總薪資負成長，家計負擔加劇：依據主計總處每月調查，我國實質總薪資今年以來一直處於負成長，意思是薪資增幅不如物價的漲幅，以致所能買到的東西比去年還少，今年1～10月平均每月實質總薪資53,960元，低於過去兩年的54,435元、54,183元，比起2000年的49,625元，23年來只成長8.7％，23年漫長的年日只成長這麼一點，實在少得可憐，說明廣大上班族長期以來購買力是停滯的。值得注意的是，這是平均數，若取中位數，情況更慘，如此青年學子自學校畢業何來希望？看不到希望，又何來平安？
第四、少子化雪上加霜，經濟難題紛至沓來：2012年大學入學年齡人口（18歲）32萬人，2023年已降至21萬，年輕人愈來愈少，大學招生每況愈下，過去出生人數跌破20萬是大新聞，去年已不到14萬，今年前11個月更掉到12萬。隨著少子化，學校退場，多少教師前途茫茫，何來平安？而少子化與老年化桴鼓相應，如今每年逾2兆元的社會給付裡，支應退休等高齡給付已逾1兆，負擔一年比一年沉重，錢從哪兒來始終是大問題？如因應不當，造成世代對立，台灣社會是不會有平安的。
經濟學家奧爾森（Mancur Olson）於國家興衰探源一書指出：「民主社會中，對立集團的爭執往往會造成整個社會無可補償的損失。」這話無疑是對我們說的，前述四個問題並非今日才發生，但長期以來朝野只會對立、嘲諷、杯葛，待政黨輪替，笑人的變成被笑的，贊成的變成反對的，舉國資源都耗在爭論上，如此政治鬧劇天天上演，台灣還有什麼希望？至盼三位總統參選人來日執政時，能竭力打破這種對立的惡循環，惟有如此，上述問題才能迎刃而解，台灣也才有機會被引到平安的路上。
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