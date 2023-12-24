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外貿協會將於28日由董事長黃志芳主持年度記者會，2024年的全球總體經貿情勢，仍充滿高度不確定性，為此，貿協將從「重點市場新商機」、「產業行銷新策略」、「智慧科技新服務」及「淨零永續新作為」四大面向著手，善用AI數位科技，為台灣貿易爭取全球市場的商機。

貿協表示，新年度做法中的首要重點，為協助台商分散全球市場的布局，並聚焦歐美日綠色科技、智慧技術等趨勢產業合作，以及科技新應用衍生的商機，深耕新南向、中東、非洲等新興市場。

同時，將整合運用時下流行的生成式AI工具，輔以功能更強大的線上智慧問答機器人、市場數據分析模型，為企業打造更精準到位的AI客製化行銷服務。

值得注意的是，貿協旗下台灣經貿網將打造「AI全球買主模型」，精準定位企業適合的買主及市場，並推出全新的「AI生成式廣告平台」，升級「AI經貿助理機器人」功能，搭配AI相關主題的數位行銷健檢服務，協助中小企業強化國際行銷能力。

呼應「2050淨零排放」政策，貿協將永續理念融入業務及辦公環境，透過多元做法落實續，包括製作一系列「臺灣低碳永續產業形象」影片，將臺灣綠色產品和技術推介給全球買主；成立「永續會展聯盟」，帶領業者在展覽活動中實踐永續目標；並將出版外貿協會和南港展覽館兩本永續報告書等。

與此同時，為打造綠色永續與創新協作的辦公空間，已有34年歷史的國貿大樓辦公室，將採用符合環保標章的建材及智慧型空調、辦公設備等進行翻新，預計2024年第一季亮相。