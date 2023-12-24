為刺激經濟增長、並減輕銀行經營壓力，大陸六大國有銀行自23日起同步下調人民幣存款掛牌利率，幅度從10～25個基本點不等。其中3年期定存利率更跌破2％，正式進入「1字頭」低利時代，這也是2016年來幅度最大的一次存款降息。專家預計，還會有更多商業銀行加入，引爆銀行新一波降息潮。
值得注意的是，這不僅是今年第三度下調存款利率，且和前兩次相比，本次下調覆蓋面更廣，涵蓋定期存款中所有期限，以及協定存款、通知存款等，遠超市場預期。
21世紀經濟報導指出，根據工行、農行、建行、中行、交行、郵儲銀行等六大國有銀行的公告，本次主要調整人民幣定存牌告利率，活期存款利率仍為0.2％。以天期來看，3個月、6個月、1年期利率下調0.1個百分點，利率分別調為1.15％、1.35％和1.45％；2年期下調0.2個百分點至1.65％；3年期、5年期利率下調0.25個百分點，利率分別調為1.95％、2％。
在國有銀行降息後，其他大型商業銀行預料也將跟進下調存款利率。根據利率自律機制合格審慎評估實施辦法要求，未來還有更多的城商行、農商行也將會同步跟進下調，但預計多數會在明年年初之後。
中金公司研究部銀行團隊表示，此次降息幅度相當大，前幾輪主要為長期限存款利率下調，而此次1年期以下存款利率下調是近年來首次。報告指出，此舉旨在平抑過於陡峭的存款利率曲線，意味著後續存款利率可能全線下調。
浙商證券銀行研究團隊表示，本次下調存款利率，將可緩解銀行息差壓力。一方面，每年1月1日商業銀行將有大量存量貸款重新定價，會影響資產端收益率；另一方面，商業銀行往往會在年初推出各項優惠擴大吸引存款，以創造年初業績報喜，也讓負債端壓力明顯加大。此外，銀行為化解地方債務風險，料將遵循保本微利原則，也增加息差壓力。
浙商證券指出，本次提前且擴大下調存款利率，主要是因為明年第一季是存款到期的高峰期和年初業績「開門紅」的重要時期，尤其對於中小銀行更是如此，因此提早下調可提前收效。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：