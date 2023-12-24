陸六大國有銀行最新下調存款利率

為刺激經濟增長、並減輕銀行經營壓力，大陸六大國有銀行自23日起同步下調人民幣存款掛牌利率，幅度從10～25個基本點不等。其中3年期定存利率更跌破2％，正式進入「1字頭」低利時代，這也是2016年來幅度最大的一次存款降息。專家預計，還會有更多商業銀行加入，引爆銀行新一波降息潮。

值得注意的是，這不僅是今年第三度下調存款利率，且和前兩次相比，本次下調覆蓋面更廣，涵蓋定期存款中所有期限，以及協定存款、通知存款等，遠超市場預期。

21世紀經濟報導指出，根據工行、農行、建行、中行、交行、郵儲銀行等六大國有銀行的公告，本次主要調整人民幣定存牌告利率，活期存款利率仍為0.2％。以天期來看，3個月、6個月、1年期利率下調0.1個百分點，利率分別調為1.15％、1.35％和1.45％；2年期下調0.2個百分點至1.65％；3年期、5年期利率下調0.25個百分點，利率分別調為1.95％、2％。

在國有銀行降息後，其他大型商業銀行預料也將跟進下調存款利率。根據利率自律機制合格審慎評估實施辦法要求，未來還有更多的城商行、農商行也將會同步跟進下調，但預計多數會在明年年初之後。

中金公司研究部銀行團隊表示，此次降息幅度相當大，前幾輪主要為長期限存款利率下調，而此次1年期以下存款利率下調是近年來首次。報告指出，此舉旨在平抑過於陡峭的存款利率曲線，意味著後續存款利率可能全線下調。

浙商證券銀行研究團隊表示，本次下調存款利率，將可緩解銀行息差壓力。一方面，每年1月1日商業銀行將有大量存量貸款重新定價，會影響資產端收益率；另一方面，商業銀行往往會在年初推出各項優惠擴大吸引存款，以創造年初業績報喜，也讓負債端壓力明顯加大。此外，銀行為化解地方債務風險，料將遵循保本微利原則，也增加息差壓力。

浙商證券指出，本次提前且擴大下調存款利率，主要是因為明年第一季是存款到期的高峰期和年初業績「開門紅」的重要時期，尤其對於中小銀行更是如此，因此提早下調可提前收效。