核心通膨降溫超出預期，強化了市場對於聯準會（Fed）最早明年3月開始降息的押注，美股主要指數連8周的周線收高。展望未來一年，隨著耶誕行情到來，投資人期望漲勢可望延續，帶動美股今年最後一周能再締新猷。
美股22日收盤漲跌互見，道瓊工業指數小跌0.05％，標指與那指則各自收高0.17％與0.19％。過去一周三大指數漲幅介於0.2％到1.2％之間。此外，美國10年期公債殖利率雖然升至3.907％，不過仍連續四周收高，為3月來最長漲勢。
自12月迄今，標指漲逾4％，也讓今年來漲幅累達24％，目前該指數距離歷史新高已不到1％。分析師指出，如果耶誕行情能順利展開，美股漲勢有望持續到年底，為今年美股強勁表現畫下完美句點。
根據《股票交易者年鑑(Stock Traders Almanac)》統計指出，每年最後五天到新年頭兩天這段期間，美股上漲機率高達79％、平均漲幅約為1.7％，這也是外界所稱的耶誕行情。然而就今年而言，耶誕行情已從22日展開，並持續到2024年1月3日。
通膨降溫跡象日趨明顯，Fed升息循環可望結束、並在明年轉向降息。在投資人轉趨樂觀，加上耶誕行情加持，美股多頭走勢料將延續。Edward Jones顧問公司投資策略師庫卡夫斯（Angelo Kourkafas）表示，Fed進行鴿派轉向的論述將持續，對市場與投資氛圍帶來支持，未來一周不太可能改變。
在市場氣氛好轉下，投資人再度對美股展現濃厚興趣。美國銀行日前的報告指出，最近一周淨64億美元流入美股，創下2022年10月以來最大單周流入紀錄。
Vanda研究公司報告指出，過去4到6周散戶爭相買美股。Fed政策轉向與經濟轉著陸的機率升高，促使散戶對高風險資產的投資意願急升，Vanda預期該趨勢持續到來年。
Hennion&Walsh資產管理公司投資長馬恩（Kevin Mahn）認為，在深怕錯過心理下（FOMO，fear of missing out），部分滿手現金的投資者未來一周將尋求買進機會。他說雖然市場迄今有點漲過頭，但在「FOMO交易的推波助瀾，美股料會略為上漲。」
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