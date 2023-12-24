時序進入2023年最後一周交易，投資專家認為，因年底外資休假，預估短線量能下滑機率較高，但多方架構仍將延續，在買盤火力「放大抓小」趨勢下，以中小型題材股點火機會較大，篩選小股本、周量放大、KD正向的「小而美」個股，包括潤隆、麗清等16檔，多頭耶誕開趴。
台股22日反彈向上，且美國11月個人消費支出指數降溫，強化市場對Fed明年降息預期，支撐中長多格局。華南投顧董事長儲祥生認為，年底封關倒數，根據以往經驗來看，台股受外資進出金額縮減影響，成交量會較少一些，盤面將以個股表態為主流，尤其搭配景氣復甦、作夢行情，預料中小型題材股將領銜演出年底上漲的壓軸好戲。
據統計，盤面上共有潤隆、麗清、建準、義隆、新光鋼、立積、長榮鋼、安國、昇貿、力智、富旺、來頡、品安、太設、精誠、華擎等16檔個股，公司股本不到50億元，股性相對活潑，加上近一周獲三大法人買超千張、周量同步放大，且KD指標正向，兼具「小而美」優勢，可望延續短多火力。
建準在AI伺服器及AI PC雙成長動能顯現，法人分析，即便AI伺服器未來趨勢在水冷散熱，但建準仍須提供更多客製化產品。另AI PC的風扇用量將達兩倍，產品平均單價也較高，預計自2024年第二季開始貢獻營收，獲亞系券商調升獲利預估及目標價。
義隆則搭上AI PC放量成長趨勢，市場預估AI PC主要分為雲端、邊緣運算兩種，其中雲端機種比例2024年估達20％～30％，2025年至30％～40％；邊緣端機種比例雖然較低，應用也沒有雲端豐富，但比例會逐步提高，隨著AI PC成長，將有利於採用更多公司人機介面產品。
此外，在傳產部分，新光鋼、長榮鋼等鋼鐵廠具出貨動能增溫、低價庫存效益優勢，台新投顧副總黃文清認為，鋼鐵族群受惠國際鋼鐵回補庫存，推升鐵礦砂報價，中國寶鋼熱軋盤價及中鋼內銷盤價都呈現上漲趨勢，營運展望正向。
而AI伺服器、高階GPU顯卡及筆電需求加持，帶動相關電子供應鏈 11月營收維持高檔，加上美國商務部禁止AI晶片出口中國的態度稍見軟化，有利板卡、IC設計、記憶體等族群扮演吸金指標。
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