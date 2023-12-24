紅海危機推升運價，長榮、陽明近1周股價大漲，分別來到153元、57.5元，進逼完全填息價155元、69.3元。分析師指出，本周確有機會填息完畢，但提醒每張7萬元、2萬元的股息安穩落袋後又賺到價差，解套賣壓可能出籠，航運股輪動格局料改由慧洋-KY、裕民等4家散裝接棒；但也有分析師認為，斷航改道效應會延燒2個月，貨櫃雙雄本季獲利優於上季，EPS各看16.5元、1.25元。

摩爾投顧分析師陳冠廷表示，長榮、台驊投控從7月低檔一路漲逾5成，陽明也從9月初的45元附近翻漲超過3成，連最後一棒萬海也在站上200日線後，連3天創高。反觀散裝航運，領頭羊新興12月初大漲一波後開始回檔，還有慧洋-KY、四維航、裕民等3檔位階仍低，且出現盤整小底部，逢低布局的時機浮現。

此外，永誠資產管理處分析師范振峰分析，紅海危機大概約需1~2個月才有機會緩和，貨櫃航運股獲利約可受惠1~1.5個季度，由於長榮與陽明的歐洲線占比都逾3成，貢獻營收各約14%、18%，預估本季EPS各為16.5元、1.25元，較上季10.35元、0.8元明顯成長。

但他也提醒，中長期運力過剩的問題並未改變，因此建議短線沿5日線操作，畢竟胡塞武裝組織一旦宣布放緩襲擊行動，斷航造成的飆漲行情也就結束了，將回歸到至0.8倍本淨比的價值投資，另要留意油價升至每桶80美元，尤其歐洲經濟體質欠佳，後續通膨問題可能開啟經濟衰退的新戰場，加上明年大量新船下水，可能使這波海運業的災難財提早結束。

萬寶投顧執行長王榮旭則認為，這波航海王行情較像是運價長期處於谷底，因紅海危機而呈現跌深反彈，至於反彈時間多長，端看危機何時解除，預估頂多到農曆年前可能停止，與2~3年前因疫情塞港的盛況相較，不可同日而語。

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