泰國一名台商涉嫌雇用當地槍手欲殺害妻、兒及兒子律師被捕。涉案台商疑因家庭事業糾紛萌殺意，透過退役泰國少將牽線想以每人50萬泰銖找3名槍手行兇，卻被槍手擺了一道。
泰國英文媒體「鮮新聞英文報」（Khaosod English）報導，泰國犯罪防治局警察及特種部隊22日在一名張姓台商位於曼谷的住處將他逮捕，並突襲8個不同地點，逮捕涉及這起買凶案的其他犯嫌。
泰國警方稱本案是張姓台商兒子James舉報。James稱自己持續被監視，擔心有生命危險，他把母親送回台灣後才向泰國犯罪防治局報案。
James告訴警方，他和父親因自家製造和出口電子設備的公司董事職位而起爭執，他們家價值超過10億泰銖的這間公司自1999年開始營運，James跟父母親都擔任董事。
James去年以侵吞公司財產為由提告父親，共提出逾20起民、刑事訴訟，想將父親從公司董事會除名。
調查小組展開調查後，先逮住一組跟蹤James的槍手。3名槍手都坦承，張姓台商要給他們每人50萬泰銖作為殺妻、殺子與兒子律師的報酬。但3人後因不滿報酬縮水而沒下手殺人。
除張姓台商，另一主嫌為64歲的泰國退役海軍少將普拉凱普克（Prakaipruk Srifa），他曾在這間台企擔任顧問。
普拉凱普克負責聯繫第3名主嫌、66歲的特瓦拉特（Thewarat Mangkorn），由後者負責找3名槍手。特瓦拉特是前海豹特種部隊成員，2006年因殺害一名警員被判無期徒刑，但近期假釋出獄。
警方表示，3名主嫌因教唆他人預謀殺人而被起訴。警方在3人住處逮人時，3人完全沒料到自己會被捕，因都以為槍手已殺掉目標完成任務。
雖3名主嫌都否認犯行，但泰國當局表示，光是雇用他人謀殺就已構成犯罪，就算槍手未實際殺人，依法3人仍須接受1/3的刑度。
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