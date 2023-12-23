大陸前財政部部長樓繼偉23日表示，明年要防止經濟滑向通貨緊縮，應把物價最低的指標提出來。再按照適度加利的要求，強調明年的預算赤字最好維持在3.8％左右。
樓繼偉23日出席「中國財富管理50人論壇2023年會」時做上述表示。他指出，目前全球經濟處於後疫情時代，由於疫情的管控辦法不同，而且財政貨幣政策力度不同，各國經濟復甦不均衡，全球經濟分化嚴重。
樓繼偉指出，大陸今年解封後，經濟恢復性發展，1到10月份GDP年增率5.2％，考慮到去年3％，兩年平均增長率略高於4％，低於5％-6％的潛在增長率。10月份全國人大常委會批准增發了人民幣（下同）1兆元國債，赤字率由3％提高到約3.8％。也是25年來第一次提高預算赤字，代表形勢相當嚴峻。
樓繼偉進一步表示，考慮到消費者物價指數（CPI）第二季以來基本上在0％左右徘徊。11月份降為-0.5％，PPI指數今年以來一直是負值，11月份降為-3％，而各期貸款的名義利率在3.5％左右。按此計算，企業的貸款實質利率超過了6.5％，按照「靈活適度、精準有效」的要求，貨幣政策仍舊有較大的降息、降准空間，這有利於降低企業運營和投資成本，居民的購房成本以及降低金融機構的經營成本。
基於此，樓繼偉建議，明年要防止經濟滑向通貨緊縮，預期價格可以按照區間設置，比如2％～3％。今年談到貨幣政策時已經不提名義GDP，而是實際GDP加上物價兩個指標，應該把物價最低的指標提出來。按照適度加利的要求，明年的預算赤字最好維持在3.8％左右。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：