大陸前財政部部長樓繼偉23日表示，明年要防止經濟滑向通貨緊縮，應把物價最低的指標提出來。再按照適度加利的要求，強調明年的預算赤字最好維持在3.8％左右。

樓繼偉23日出席「中國財富管理50人論壇2023年會」時做上述表示。他指出，目前全球經濟處於後疫情時代，由於疫情的管控辦法不同，而且財政貨幣政策力度不同，各國經濟復甦不均衡，全球經濟分化嚴重。

樓繼偉指出，大陸今年解封後，經濟恢復性發展，1到10月份GDP年增率5.2％，考慮到去年3％，兩年平均增長率略高於4％，低於5％-6％的潛在增長率。10月份全國人大常委會批准增發了人民幣（下同）1兆元國債，赤字率由3％提高到約3.8％。也是25年來第一次提高預算赤字，代表形勢相當嚴峻。

樓繼偉進一步表示，考慮到消費者物價指數（CPI）第二季以來基本上在0％左右徘徊。11月份降為-0.5％，PPI指數今年以來一直是負值，11月份降為-3％，而各期貸款的名義利率在3.5％左右。按此計算，企業的貸款實質利率超過了6.5％，按照「靈活適度、精準有效」的要求，貨幣政策仍舊有較大的降息、降准空間，這有利於降低企業運營和投資成本，居民的購房成本以及降低金融機構的經營成本。

基於此，樓繼偉建議，明年要防止經濟滑向通貨緊縮，預期價格可以按照區間設置，比如2％～3％。今年談到貨幣政策時已經不提名義GDP，而是實際GDP加上物價兩個指標，應該把物價最低的指標提出來。按照適度加利的要求，明年的預算赤字最好維持在3.8％左右。