為了讓更多人體會有「台中之肺」美名的水湳中央公園的自然與美好，自八月開始展開的「中央公園之美 - 永續入鏡」攝影大賽，吸引了來自全台各地眾多好手踴躍投稿參賽！歷經專業評審和網路人氣投票後，今（23）日在「雍悅一方」接待中心舉辦頒獎典禮，首獎抱走5萬獎金。

今日包括葛萊美最佳專輯封面華人設計師蕭青陽、曾獲亞洲電視獎的Discovery導演黃建亮與「ETtoday永續雲」主編潘姿吟等三位專業評審，現場頒發彰顯永續之美、令人驚艷的優質作品，活動贊助商們也出席共襄盛舉！

台中水湳的中央公園腹地遼闊、風景優美，是全台最大的都會公園，擁有大片綠植栽、適合生物棲息，民眾不僅可以親近綠意、漫步林蔭間，享受陽光鮮氧自然風光，中央公園更規劃有步道和體驗景點，成為一般人的休閒好去處，也是拍美照的新興人氣打卡景點；近來更成為眾多大型活動的首選場地，如2023國慶煙火及2024跨年晚會，都在中央公園盛大舉辦。

主辦單位表示，具備如此豐富面向的中央公園，在不同的人眼中都有獨特之美，透過「中央公園之美 - 永續入鏡」攝影大賽的成果分享，讓更多人一同分享這片土地的美麗，興富發集團認同攝影大賽的理念，成為贊助商表達支持；另有Centurion百夫長集團及大茗本位製茶堂等知名品牌力挺！

經歷專業評審和網路人氣投票後，今日頒獎表揚，金獎5萬元、銀獎3萬元、銅獎1萬元獎金，以及佳作得主各3,000元獎金，還有人抽中「星宇航空新加坡來回機票」；贏得「人氣票選活動」的參賽者，第1～3名可得到雙人住宿券，第4名則是行李箱；就連參與攝影大賽投票者也能得到抽獎機會，獲得500元全家禮券。

大茗本位製茶堂今日開展首日，提供看展民眾共60張飲品小點兌換券，讓典禮更加熱鬧！獲選的攝影作品將自12／23頒獎典禮起，持續展示至明年1／31，讓更多人欣賞永續美景帶來的感動，喚醒對於未來的真切期盼。