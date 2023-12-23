紅海緊張局勢升級，目前已有超過150艘商船繞道好望角，使得歐亞貿易增加大量的時間和運輸成本。全球海運市場風暴來襲，三大陸企高層紛紛吐露心聲，表達紅海航道危機對公司帶來的影響，包括運價飆漲、船期延長、交貨日期拖延，給義烏外貿帶來一定壓力，未來訂單相對保守，鐵路公路運輸前景看好。

大陸官媒環球時報報導，義烏揚翔國際貨代負責人金麗仙受訪時表示，目前一個貨櫃價格比上個月漲了2倍多，原本是1000多美元，飆升到3000多美元，還不一定有艙位。目前發出去的許多貨船無法通行紅海，只能被迫滯留在公海上，而現在若安排船期必須繞道非洲好望角，比走蘇伊士運河多了15天。

她認為，運費上漲、船期延長，交貨日期拖延，給義烏外貿帶來一定壓力。不過，在新冠疫情爆發和2021年蘇伊士運河塞船事件後，外貿企業對國際物流敏感度較高，許多企業都對航運情況變動有心理預期。

中國物流與採購聯合會國際貨代分會會長康樹春指出，亞歐海運航線主要有3條：曼德海峽、好望角和北極航線。目前，北極航線由於冬季不可航行；改好望角航線要付出燃油費增加十多萬到數十萬美元不等的代價，以及10幾天的時間成本。

康樹春說，紅海危機給國際貨代的啟示，包括保險投保；傳統貨代模式於不可抗力會出現損失；國際貿易產業鏈可能轉移，新舊航運需求正在改變。此外，海運以外的鐵路公路運輸可能會有新的前景。

寧波瑞曼克斯門窗配件公司總經理丁言東坦言，有一批運往利比亞的貨物運費價格被迫上調，公司的發貨量也受到一些影響，部分客戶本來想買10個櫃的貨，遇到費用上漲和不安全的因素，訂單就相對保守。

丁言東透露，有些歐洲的客戶急著拿貨，近日有一批貨改道中歐班列（利用鐵路將貨物運往中亞和歐洲）送抵波蘭。中歐班列的運輸費用比海運貴一點，但運程時間大幅縮短，以往貨物走海運約26天到波蘭，現在繞道好望角要多出10天，而走中歐班列出貨大約16天左右。